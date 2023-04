UITTIP. Groot natuurfeest in vernieuwd Vaubanpark waar de bijen zoemen en picknicken leuker is dan ooit

Voortaan mag elke agent stroom­stoot­wa­pen op zak hebben: “Knetteren van de elektrici­teit maakt meestal al genoeg indruk”

Na een proefproject in verschillende politiezones kunnen binnenkort alle politiemensen met een stroomstootwapen rondlopen. Als ze daarvoor een opleiding volgen en als ze met een patrouille de baan op gaan, tenminste. “Het is een ideaal alternatief voor het vuurwapen in situaties waarin politiemensen bedreigd worden”, zegt Christiaan De Ridder, commissaris bij politiezone Westkust. Hoe werkt het? En wat zijn de gevolgen als je beschoten bent?