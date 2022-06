UITTIP – Bezoek de tuin ‘Toe Tuzend’ in Beauvoorde of het voedselbos in Houthulst

“De tuin groeit al dertig jaar mee met ons gezin”, vertelt Steven Camertijn. “Stilaan wordt ons groene plekje volwassen en dus willen we onze aanpak graag delen. Misschien kunnen we wel inspireren. De rode draad is ecologie. De bloemen en groenten groeien volop. Bessen, fruit en noten zorgen voor een smakelijke toets. We zuiveren ook ons eigen water en in de serre kunnen we op koudere of regenachtige dagen toch genieten van onze tuin. Breng gerust jouw picknick mee. Wij zorgen voor verse soep en een drankje.” De tuin ‘Toe Tuzend’ vind je in de Wulveringemstraat 31 en is zater- en zondag open van 10 tot 17 uur.