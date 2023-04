UITTIP. Actrice Joke Devynck neemt je mee op sleeptouw rondom het kasteel van Beauvoorde

Bart na 33 jaar op pensioen als rusthuisdi­rec­teur: “Eerste leek na de zusters en dan nog een man”

Bart Depelchin (65) uit Jabbeke gaat vrijdag na 33 jaar op pensioen als directeur van het woonzorgcentrum Ten Anker in Nieuwpoort. Zijn opvolgster Els Vermet (48) omschrijft hem als een manager met een warm hart. Bart was in de wieg gelegd voor de functie en dat mag je letterlijk nemen. Hij werd namelijk geboren in het moederhuis dat vroeger op de site van Ten Anker stond. Een terugblik.