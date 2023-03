Ticketlijn voor ‘Historisch Veurne’ in Steenkerke geopend

Sterren­chef Stéphane Buyens verliest ster in Michelin­gids en kondigt sluiting aan: “Het een heeft niets met het ander te maken”

Stéphane Buyens (63) van hostellerie Le Fox in De Panne verliest één Michelinster en houdt er dus nog één over. Dat kondigt hij zelf aan op de vooravond van de voorstelling van de nieuwste Michelingids. Een nog grotere verrassing is dat de flamboyante chef-kok binnen achttien maanden volledig stopt met zijn succesvolle zaak. “Het was geen gemakkelijke beslissing, maar het kon niet anders”, reageert hij vanuit het zonnige Spanje. Hij legt hier uit waarom hij ermee stopt.