Streekgenoten stellen The Payroll Office voor: “Geen geheimen rond loonadministratie”

Het sociaal bureau vind je in de Pannestraat 169 maar de twee zaakvoerders zijn van plan om zich volgend jaar te vestigen in Suikerpark in Veurne. Beide heren zijn al jaren actief in de branche en beseffen maar al te goed het belang van transparantie. “Wij maken de loonadministratie helder”, zegt Kenny. “Geen juridisch of fiscaal vakjargon bij ons. En ook over onze prijszetting maken we geen geheim. Voor een klein bedrijf tot vier medewerkers rekenen we maandelijks 29 euro per personeelslid aan. Voor een onderneming tot 50 medewerkers is dat 22 euro. Tot slot houden we vast aan een persoonlijke aanpak.” Alle informatie is gebundeld op hun website www.thepayrolloffice.be.