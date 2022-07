Silke (12) en Norah (11) waren brood aan het bakken toen brand uitbrak op kamp: “Iedereen begon te gillen en we moesten zo snel mogelijk weg”

VeurneOp een vakantieverblijf in Beauvoorde, een deelgemeente van Veurne, ontstond woensdagmorgen een hevige brand. Op dat moment waren 108 kinderen aanwezig voor een boerderijkamp. Zij konden allemaal voor de komst van de brandweer geëvacueerd worden. “Plots begon iedereen te gillen en moesten we zo snel mogelijk wegwezen”, vertellen ze. Omdat er mogelijk asbest in het gebouw aanwezig was, werd het hele dorp gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

“We waren brood aan het bakken. Toen we plots heel wat andere kinderen hoorden gillen en roepen. We gingen kijken en zagen toen hoe het aan het branden was. De tractor stond in lichterlaaie. Of we bang waren? Toch wel een beetje. Want de slaapzaal, waar al onze spullen liggen was toch vlakbij de brand.” Vriendinnen Norah Bisschop (11) en Silke Schoonjans (12) uit Landegem waren sinds zondag op de hoeve aanwezig. Voor hen eindigde het boerderijkamp - net zoals voor 106 andere lagere schoolkinderen - wel heel abrupt. Hun mama’s kwamen de vriendinnetjes woensdagmiddag ophalen.

De brand ontstond omstreeks 9.25 uur op vakantiehoeve De Boerderie in Beauvoorde, een deelgemeente van Veurne in West-Vlaanderen. Het vuur brak uit in een loods op het domein. Daarin stonden mazouttanks en zuurstofflessen opgeslagen. Meteen werd het intern evacuatieplan van het vakantieverblijf opgestart. Geen overbodige luxe, want op dat moment waren maar liefst 108 kinderen - allemaal tussen 6 en 12 jaar - op het domein aanwezig.

Vriendinnetjes Silke Schoonjans en Norah Bisschop.

“Alle kinderen konden nog voor de komst van de brandweer geëvacueerd worden en werden in een zaaltje verderop ondergebracht. De dienst slachtofferhulp van de politie kwam ter plaatse, maar oordeelde dat verdere psychologische bijstand niet nodig was. De kinderen waren namelijk meteen weer aan het spelen”, vertelt Kristof Louagie, de woordvoerder van Brandweer Westhoek.

En terwijl de kinderen in een feestzaal verderop in de zon aan het spelen en tekenen waren, had de brandweer de handen meer dan vol met de hevige brand. De pompiers kwamen massaal ter plaatse en hadden heel wat moeite met de hevige, zwarte rookpluim. Die was bovendien giftig, want al snel bleek dat er asbest in het gebouw aanwezig was. Via een BE-alert werden de bewoners van het kleine Beauvoorde dan ook verwittigd. Aan hen werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

De loods in kwestie brandde volledig uit en de slaapzaal van de kinderen liep wat rook- en waterschade op. Even werd getwijfeld om het kamp nog door te laten gaan. Maar de burgemeester besliste uiteindelijk samen met de hulpdiensten om het toch stop te zetten. Voornamelijk uit vrees voor het asbest in het gebouw. Een expert kwam ter plaatse om na te gaan wat er precies ontsmet moest worden en hoe dat moest gebeuren. Het ging dan voornamelijk om de spullen van de kinderen die door de rook waren aangetast.

De ouders van de kinderen werden verwittigd en kregen de vraag om hun kinderen op te halen. Iets wat ze in de loop van de dag ook allemaal deden. En die ouders kregen van de brandweer allemaal een brief mee. Met daarin wat uitleg over de gebeurtenissen en enkele tips om alles veilig te reinigen. “Het is de bedoeling dat ouders de kleding van hun kinderen meteen en ongesorteerd in de wasmachine steken. Zo worden eventuele asbestdeeltjes via het rioolwater afgevoerd", aldus de woordvoerder van de brandweer.

Brand in vakantieverblijf

Brand in vakantieverblijf

Brand in vakantieverblijf

