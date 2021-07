Scoutsleider vervoert 27(!) leden in laadruimte van bestelwagen: “Dit is spelen met mensenlevens”

Veurne/Nieuwpoort/MechelenEen scoutsleider is zijn rijbewijs kwijt nadat hij woensdagmorgen maar liefst 27 leden vervoerde in de laadruimte van een bestelwagen. Hij bracht de jongeren van Nieuwpoort naar het station van Veurne. Ze zaten bijeen gepropt op amper vijf vierkante meter, tussen enkele bakken bier en ander kampmateriaal. “Een hallucinant tafereel voltrok zich voor onze ogen. Dit is werkelijk levensgevaarlijk”, zegt commissaris Toon Fonteyne van de lokale politie Spoorkin.

Het was namelijk een politie-inspecteur die woensdagmorgen aankwam op het politiecommissariaat in Veurne en vlakbij een Mercedes Vito zag stoppen, een wagen van verhuurfirma Dockx. “Tot zijn verbazing zag hij een enorm aantal personen uit de laadruimte stappen, waarop hij de collega’s opriep. We hebben maar liefst 27 personen geteld. Het bleek te gaan om een scoutsgroep uit het Mechelse. Ze waren op kamp aan de kust en sliepen telkens op een andere locatie. Normaal gezien legden ze de afstand tussen de bivakplaatsen te voet af, maar blijkbaar zagen ze de laatste verplaatsing van Nieuwpoort naar Veurne (zo’n 10 km, red.) niet meer zitten. Ze hadden al genoeg gewandeld”, zegt commissaris Fonteyne.

‘Slechts kort traject’

“Toen is - wellicht in een opwelling - een erg slechte beslissing gemaakt. De 27 scoutsleden, allen 18 en 19 jaar, werden in de laadruimte van de bestelwagen vervoerd richting het Veurnse station. Er was amper vijf vierkante meter plaats in de laadruimte. Er stond nog tal van materiaal in de laadruimte, alsook enkele bakken bier. Het is ongelooflijk hoe iedereen erin paste. Uiteraard is dit volstrekt onaanvaardbaar en hebben wij de nodige vaststellingen gedaan. In de ogen van de scoutsleider was het slechts een kort traject, maar we mogen ons niet indenken dat bijvoorbeeld een vrachtwagen zou zijn ingereden op de bestelwagen”, gaat de commissaris verder. “Stel je maar eens voor wat een medisch rampenplan dat geweest zou zijn.”

Schuldinzicht

“Het hoeft dus geen betoog dat dit absoluut niet kan. Het is spelen met mensenlevens. De scoutsleider zag snel de ernst van de situatie in en toonde ook schuldinzicht. Het parket werd ingelicht en als signaal werd het rijbewijs van de bestuurder ingetrokken voor alvast 15 dagen. Er zijn ook verschillende pv’s opgemaakt ten laste van hem. Ook waren de scoutsleden in overtreding, want zij konden weigeren om plaats te nemen in de bestelwagen en droegen logischerwijs geen gordel. We moeten dit natuurlijk ook kaderen in de dynamiek van het kamp, waarin de individuele keuze niet zo vrij is. Daarom zijn geen pv’s opgemaakt tegen de scoutsleden in de laadruimte”, besluit de commissaris. Hoe dan ook, de kans zit er dik in dat de scoutsleider in kwestie zich zal moeten verantwoorden bij de politierechter. Van de politie kreeg hij alvast een stevige uitbrander.