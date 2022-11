Schreeuw Rode Duivels naar de wereldtitel in nieuwe eventzaal: “De Klas is wat Veurne nog miste”

VeurneVanaf volgend jaar kan iedereen ‘De Klas’ huren voor leuke feestjes, maar eerst is er het WK voetbal. Alle matchen van de Rode Duivels zal je in het vroegere typlokaal in hartje Veurne kunnen volgen. “Hangend aan het sportraam en bij het schoolbord supporteren we voor de Belgen.”

Ben Peperstraete, Lien Dobbelaere, Jan Vandenbussche en Hanne Huyghe, twee koppels dertigers die in Veurne wonen, stellen in de Sporkijnstraat 8 een gloednieuwe eventlocatie voor. Ben is beroepshalve eventcoördinator, zijn partner werkt in een marketing- en salesbureau en Jan en Hanne runnen een vastgoedkantoor. “Jan moest voor zijn werk het vroegere CM-gebouw en de Thuiszorgwinkel verhuren”, neemt Ben het woord.

“Zijn oog viel echter op de opslagruimte. Daar was decennia geleden al eens een feestzaaltje en vele kinderen hebben er destijds typles gevolgd. In het centrum van Veurne is er nauwelijks een geknipte locatie om evenementen te organiseren. De puzzelstukken vielen in elkaar en het resultaat is ‘De Klas’ geworden. De naam verwijst naar de typlessen van weleer en daarop hebben we ook de inrichting geïnspireerd. Een klein klasje, een sportraam aan de muur en een schoolbord zorgen voor extra beleving in de ruimte met een capaciteit voor 200 personen.”

Het plan van de initiatiefnemers is om die ruimte vanaf volgend jaar te verhuren als zaaltje waar allerlei feesten kunnen plaatsvinden: van een babyborrel tot een verjaardag en zelfs een rouwmaaltijd. “Wij zorgen voor de stoelen en tafels, de huurders voor de ambiance”, lacht Ben, die zelf ook zijn organisatietalent zal tonen.

Gratis toegang

“Om deze locatie in de kijker te zetten, vormen we ze vanaf volgende week om tot een WK-dorp. Een groot scherm, een schools decor en aangepaste catering zijn de ingrediënten voor een geslaagd voetbalfeest. De toegang is gratis en één uur voor elke match van de Rode Duivels gaan we open. Na de voetbalgekte denken we al aan de organisatie van comedynights of netwerkevenementen. De Klas moet dé plek worden waar mensen elkaar ontmoeten in een leuke sfeer. Dit is echt wat Veurne nog miste.”

