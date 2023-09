Nog steeds geen uitsluit­sel over doodsoor­zaak van restaurant­uit­ba­ter (44)

Vier dagen nadat restaurantuitbater Karel Mahieu (44) dood werd teruggevonden in het pand van zijn zaak ‘t Lusthof in Sint-Idesbald, is er nog steeds geen uitsluitsel over de doodsoorzaak. Dat laat het parket weten.