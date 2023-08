Zo kan je ook op vakantie: vader en dochter fietsen 1000 kilometer langs WOI-frontlinie: “Wat zouden wij klagen over regen en wind”

Verlof is meer dan zandkastelen bouwen of aan het zwembad liggen. Vader Frank Vanhove (59) en dochter Lenie (22) uit Nieuwpoort strijden momenteel al fietsend tegen de wind en regen. Hun doel? 1000 kilometer rijden langs de westelijke frontlinie uit de Eerste Wereldoorlog van Nieuwpoort tot aan de Frans-Zwitserse grens. In hun rugzak zitten, naast propere onderbroeken, ook vredesboodschappen en herdenkingsmedailles. “Dit is meer dan zomaar een fietstocht.”