Prijzen appartementen in Veurne stijgen fors, ook woningprijzen gaan omhoog

Veurne Atheneum Veurne bindt strijd tegen menstrua­tie-armoede aan: “We zetten gratis maandver­ban­den en tampons in alle damestoi­let­ten”

Drie leerkrachten van het Atheneum van Veurne hebben dit schooljaar een duidelijk doel: ze willen dat er in alle Vlaamse scholen gratis maandverbanden en tampons verdeeld worden. Maandag beginnen ze in hun eigen school, maar er is ook al een brief onderweg naar de lokale en Vlaamse politici.

15 september