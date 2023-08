Politieman treft bewusteloze vrouw (57) aan op fietspad in Koksijde

Bakkerskop­pel runt in vrije tijd asiel voor Engelse en Franse bulldogs: “In vier jaar gaven we al 300 honden een nieuwe thuis”

Roland Goethals (58) en Isabelle Vanhaecke (53) staan elke nacht samen in het atelier van hun bakkerij De Franse Bakker in Nieuwpoort-Bad. Hij komt om 8 uur thuis en zij om 10 uur. Werkdag zit erop, denk je dan. Maar hee, hoor. Met hun vzw MLM-Bullies vangen ze thuis tien Franse en Engelse bulldogs op. “Een reisje zit er niet in. Al onze vrije tijd stoppen we in ons asiel.” Momenteel is Stitch, een puppy met een waterhoofdje, hun zorgenhondje. Een operatie dringt zich op, maar die kost minstens 4.000 euro. Hoe ze die lange dagen volhouden en hoe ze alles betalen, ontdek je hier.