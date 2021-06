Politiecombi crasht onderweg naar agressie in bedrijf, agent gewond naar ziekenhuis

Ieper Leerlingen Immaculata Ieper helpen Rode Duivels aan de overwin­ning: “We schreeuwen onze voetbal­lers naar de top”

13:59 In de lagere- en kleuterschool Immaculata in Ieper schreeuwen alle kinderen, maar ook de meesters en de juffen, onze duivels naar de overwinning. Heel wat van de leerlingen kwamen donderdagochtend in het rood en met vlag en wimpel hun schooltje binnengestapt. “Hopelijk kunnen we dit blijven doen tot in de finale.”