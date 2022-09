Plantenkwekerij en Bakkerijmuseum volgende week enkel te voet bereikbaar: “Hopelijk zijn de werken klaar tegen onze opendeur”

Het is niet de eerste keer dat de rotonde bij het Bakkerijmuseum heraangelegd moet worden. “Dat klopt”, zucht Peter De Coninck die samen met Els Van Cauteren Aquabotancia runt aan de Ieperse Steenweg. “We hebben de hele zomer gehoopt op wat regen, maar nu duimen we voor droog weer, zodat de asfaltertingswerken van AWV zeker in een week tijd afgerond zijn. Nu staan ze gepland tussen 19 en 23 september. Onze open tuindagen duren van 24 september tot en met 2 oktober. Dat betekent dat het merendeel van onze leveringen gepland staat in de week van de werken. We zijn nu inderhaast alle leveranciers aan het opbellen om deze week nog langs te komen. We zitten namelijk midden in de werfzone waardoor we enkel te voet bereikbaar zijn. Voor ons product is dat natuurlijk niet handig. Toch blijven we open en staan we klaar om klanten die te voet of met de fiets komen te helpen waar we kunnen. Thuis leveren wordt om dezelfde reden moeilijk. We moeten onze wagens zelf buiten de werf parkeren.”