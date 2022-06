Pas nieuw en nu al uitverkocht: bedrijventerrein Monnikenhoek officieel geopend

De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) realiseerde Monnikenhoek en staat ook in voor het onderhoud. “Een dertigtal ondernemers vinden er hun bedrijfsonderdak. Het merendeel was ervoor al economisch actief in Veurne of woonde er”, zocht WVI-directeur Geert Sanders op. “De sectoren zijn divers: van voeding en drank tot een dierencrematorium en van een garage tot interieur. Bovendien verbruiken alle bedrijven uitsluitend hernieuwbare energie. Er liggen ook twee waterbekkens in de groenzone en het terrein is toegankelijk voor auto’s, fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.”