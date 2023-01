Pak meer overlijdens dan geboortes, maar tóch voor tiende jaar op rij meer Veurnaars

Nieuwpoort Moeten drie oud-medewer­kers van rusthuis naar rechter voor ‘mensonte­ren­de behande­ling’ op bewoner? Raadkamer beslist op 21 februari

De raadkamer in Veurne beslist op 21 februari of drie voormalige medewerkers van woonzorgcentrum De Zathe in Nieuwpoort zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Het gaat om een hoofdverpleegkundige, een verpleegster en de oud-directeur.

