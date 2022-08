Oudste Veurnaar Malvina mag een extra verjaardagskaars uitblazen: “Ik heb niet veel nodig om gelukkig te zijn”

Schepen van Welzijn Guido Hoste (CD&V) was er maar al te graag bij. “Malvina is geboren op 23 augustus 1916, midden in de Eerste Wereldoorlog dus”, sprak hij. “En tijdens de Tweede Wereldoorlog trouwde ze. Haar twee zonen komen haar regelmatig in Ter Linden opzoeken.” Malvina zingt graag een lied en is met weinig gelukkig. “Ik ben geen moeilijk mens”, weet ze van zichtzelf. “Een kopje koffie drinken en genieten van een stuk taart maken mijn dag al goed.” De Veurnse heeft haar hele leven hard gewerkt. Op jonge leeftijd begon ze al te naaien voor mensen in de buurt. Later kon ze aan de slag in hotel De Teirlinck in De Panne. Toen de kinderen er kwamen deed ze het wat kalmer aan. Nog maar vijf jaar verblijft ze in het woonzorgcentrum. Daar is ze een graag geziene bewoonster.