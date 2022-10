Ouders zorgen dat Veurnse kleuters opvallen in het verkeer

“Deze maand is onze jaarlijkse fluoactie gestart die duurt tot aan de paasvakantie”, duidt Griet Lenders, directeur kleuters in De Droomvlieger. “Dit jaar doen we dat in een compleet nieuw jasje. De fluohesjes van de kleuters waren versleten en gelukkig konden we rekenen op de spontane steun van onze ouderraad. Hun logo staat samen met dat van de school op het hesje. Om het mooie cadeau in te kaderen daagden we de kleuters uit. Ze werkten in de klas rond veiligheid in het verkeer, leerden een zelfgemaakt fluolied en kwamen voor de start van het project in opvallende kledij naar school.”