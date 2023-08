Opnieuw wegenwerken in Veurne

Buschauf­feur Filip rijdt Ramm­stein-fans naar concert in Brussel: “Eerst rijden en dan zelf genieten”

Filip Plaetevoet (47) uit Nieuwpoort is vandaag donderdag en ook zaterdag van dienst als buschauffeur. Eindbestemming? Het concert van Rammstein in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Eens ter plaatse zal hij zijn polo van busfirma Keolis, waarvoor hij rijdt, even inruilen voor een T-shirt van Rammstein. Nadien brengt hij de fans wel opnieuw veilig richting West-Vlaanderen.