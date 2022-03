Opnieuw extra winkelruimte in Veurne: “Delhaize, Basic Fit en Spar tonen interesse”

Op de hoek van de Ieperse Steenweg en de Albert I-laan, rechtover het Bakkerijmuseum, loopt een bouwaanvraag voor een groot project. Dat bevestigt schepen van Ruimtelijke Ordening Pascal Sticker (Veurne Plus). “Er staan daar nu een viertal huizen en een garage. De site strekt zich uit tot aan de Nachtegaallaan. In één gebouw, aan de kant van het Bakkerijmuseum, loopt een aanvraag voor een project met op het gelijkvloers vier handelspanden en daarboven 21 appartementen verspreid over twee bouwlagen. Nog in dat pand zijn een aantal kantoren voorzien. Eén van de vier winkels zou ingenomen worden door Spar. Gelijktijdig loopt een openbaar onderzoek voor een tweede project daar net naast. Op het gelijkvloers wil Delhaize een vestiging en daarboven komt fitnesszaak Basic Fit. Gezien het openbare onderzoek net is gestart, neem ik geen enkel standpunt in zodat het proces neutraal kan verlopen.” Ook de omgeving wordt aangepakt met een gemeenschappelijke parking aan de kant van de Europalaan een fiets- en wandelpad.