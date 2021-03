Oplegger van vrachtwagen slaat los op E40: gevaarte in de gracht, lading houtvezel vliegt in het rond

Ieper Dealende uitbater Ieperse nachtwin­kel blijft aangehou­den

2 maart De Pakistaanse uitbater van een nachtwinkel in de Rijselstraat in Ieper die in zijn zaak cocaïne verkocht, blijft ook na drie maanden in de cel. Dat besliste de raadkamer in Ieper dinsdag. Het onderzoek is nu afgerond. Binnenkort zal de man zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.