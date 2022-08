Ooit onderwerp op gemeenteraad, nu mag Preuteleute Veurns festival afsluiten

Koksijde Koksijde maakt zich op voor zomerse Night Of The Proms: “Het belooft een stralend zonnige editie te worden”

De zomerse editie van Night of the Proms vindt donderdag en vrijdag voor de derde keer plaats op het plein voor de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde. Het recept van Night of the Proms is gekend: popklassiekers met een heerlijk symfonisch muzikaal jasje.

