Ongeval op de E40 richting Frankrijk: rechterrijstrook versperd

Ieper Britse kapitein Noel Chavasse herdacht: “Een van de slechts drie militairen die Victoria Cross twee keer kreeg”

Op 4 augustus 1917 stierf in een veldhospitaal op de Brandhoek in Ieper de Britse arts en kapitein bij het Royal Amry Medical Corps Noel Chavasse. De dokter is een van de drie militairen die twee keer het Victoria Cross kregen, de hoogste Britse militaire onderscheiding. Het In Flanders Fields Museum herdenkt de militair op haar sociale media.

