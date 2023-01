Ondernemers in de Westhoek staan voor uitdagend jaar: “Geef ons snel 100 hectare industriegrond”

WesthoekVoor Voka Westhoek is het duidelijk: er is nood aan meer. Vooral dan aan meer personeel en meer industriegrond. “West-Vlaanderen is meer dan Brugge, Roeselare en Kortrijk”, stelt Voka-regiovoorzitter Veurne Pieter De Brabandere. “In de Westhoek hebben we nood aan minstens 100 hectare industriegrond en snel.”

“Er gaat geen week voorbij of ik krijg van een ondernemer in de Westhoek de vraag of er ergens grond is om op te investeren”, begint De Brabandere. “Alle bedrijventerreinen in de streek zijn zo goed als volzet. Dat maakt dat investeerders kijken richting Henegouwen of over de grens naar Frankrijk. Dat is geen goed nieuws voor de Westhoek. Er ligt een herziening van de kleinstedelijke gebieden op tafel en we vragen de bevoegde overheid om die plannen snel om te zetten in industriegrond. Zo kunnen we 100 hectare extra terreinen inrichten om op te ondernemen en dat in Diksmuide, Veurne, Poperinge en Ieper.”

Actie gevraagd

Die vier steden vormen volgens De Brabandere de industriële kern van de Westhoek. “Dat kwartet moet trouwens veel beter verbonden worden zowel over de weg, het spoor, het water als het openbaar vervoer. Het dossier ‘Complex Project Ieper-Veurne’ gaat voor ons verder dan de verbindingsweg N8. We zijn al blij dat de regionale overslagcentra in Diksmuide en binnenkort in Veurne er zijn zodat de binnenvaart vlotter verloopt. Alleen jammer dat, ondanks de steun van de Vervoerregio Westhoek, het dossier momenteel stof ligt te vergaren op het kabinet van mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD).”

Personeel gezocht

Naast ruimte en mobiliteit ziet Voka Westhoek nog een derde uitdaging: personeel vinden. “Per vacature is er in Diksmuide 0,75 werkzoekende, in Veurne 1,26 en in Ieper 1,56. De spanning op de arbeidsmarkt is dus enorm. Daarnaast zitten we met een loonkost die met 9 procent stijgt dit jaar terwijl dat in onze buurlanden gemiddeld slechts 5 procent is. De vacatures geraken moeilijk ingevuld. Dat merk ik in mijn eigen bedrijf, betoncentrale De Brabandere in Veurne, waar we al een hele tijd een tiental vacatures hebben. Momenteel zijn bij ons 10 procent niet-Vlamingen actief op de arbeidsvloer. De Noord-Franse vijver is bijna leeggevist.” In West-Vlaanderen zijn er 77.000 extra arbeidskrachten nodig. Voka vermoedt dat er 50.000 gezocht zullen moeten worden in het buitenland om alle vacatures ingevuld te krijgen.

