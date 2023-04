Ondanks heisa over 1.800 GAS-boetes: “Trajectcontroles zijn wel degelijk wettelijk”

Man (23) die voor overlast zorgde in Nieuwpoort­se wijk lijdt aan geestes­stoor­nis en krijgt geen straf

De 23-jarige man die in oktober verschillende wijkbewoners in Nieuwpoort wekenlang de stuipen op het lijf jaagde door met een zaklamp binnen te schijnen en ramen in te slaan, lijdt aan een geestesstoornis. Dat oordeelde de rechter in Veurne. Omdat hij daardoor niet verantwoordelijk is voor zijn daden, krijgt hij geen straf.