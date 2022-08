Olivia Trappeniers klimt op het podium van Reddy Keukens Arena

Diksmuide Voorberei­ding aanleg rotonde Kaaskerke­straat start volgende week

Dinsdag 16 augustus start de aannemer met de voorbereidende werken naast de weg voor de aanleg van een rotonde in de Kaaskerkestraat in Diksmuide. Dat kadert in de verdere aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg. Grote hinder wordt er pas verwacht vanaf november.

8 augustus