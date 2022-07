Nood aan verkoeling? Plons het Vaubanbad in

De grote vijver in Veurne is in juli en augustus open van dinsdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.30 uur wanneer de groene vlag uithangt. Je kan ook extra checken op de Facebookpagina van Sportdienst Veurne. Zwemmen is gratis. “De diepte varieert van 90 centimeter tot 2 meter. Laat dus kinderen jonger dan twaalf jaar zeker niet alleen achter”, waarschuwt sportschepen Pascal Sticker (Veurne Plus). “Er zijn altijd twee redders aanwezig om toezicht te houden. Waterbestendige schoenen dragen is aan te raden want er kunnen op de bodem scherpe objecten liggen. We laten maximaal 50 zwemmers op één moment toe. Er is een toilet en bij de drinkwaterfonteinen kan je jouw eigen drinkfles bijvullen. Mocht de rode vlag wapperen, dan kan je niet in de vijver, maar is het zwembad uiteraard wel open. Is het een groene vlag, dan sluiten we het zwembad en kan je enkel in de vijver plonzen.”