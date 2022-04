Nieuwe uitvalsbasis voor 88 postbodes in Veurne en omstreken: “Drie keer meer ruimte om de toestroom aan pakjes de baas te kunnen”

Bpost heeft de huur van het distributiekantoor in de Pannestraat in Veurne stopgezet om vanaf 22 april in te trekken in een gloednieuw centrum in Duvenkot 3 eveneens in Veurne. Hoeveel het investeert in de nieuwe locatie wil het bedrijf niet kwijt. “De 88 postbodes vertrekken er op 61 rondes richting Nieuwpoort, Koksijde, De Panne en Veurne”, legt woordvoerder Veerle Van Mierlo van bpost uit. “Later dit jaar volgen nog Lo-Reninge en Vleteren die in afwachting vanuit Poperinge bediend worden.”

Volledig scherm Zo ziet het nieuwe Veurnse distributiecentrum er achter de gevel uit © bpost

Het nieuwe distributiekantoor is met een oppervlakte van 5.432 vierkante meter drie keer ruimer dan het huidige in de Pannestraat. “De brievenpost neemt dan wel af, het aantal verzonden pakketten stijgt en daarvoor hebben we meer ruimte nodig”, motiveert Van Mierlo de investering. “Ook de parking is nu veel groter, namelijk één hectare. Onze vloot bestaat uit 33 auto’s, 16 elektrische fietsen en 12 elektrische fietsen met een aanhangwagen.”

Personeel gezocht

In totaal werken er in het Veurnse distributiecentrum een honderdtal werknemers. Naast de grote operationele zone zijn er kantoren, vergaderzalen, een eetzaal en koffiehoek. Bpost zet in op duurzame energie door te investeren in zonnepanelen en regenwateropvang maar ook in elektrische voertuigen. De post in het centrum van Veurne en op de zeedijk van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort bedelen de postbodes met elektrische fietsen. Voor de zomer wil bpost in Veurne 5 tot 10 personen aanwerven. Op 17 juni vindt een jobdag plaats waarbij kandidaten het distributiecentrum kunnen bezoeken.

