Nieuwe directeur Roel Lepoutre staat meteen voor uitdaging: “Nieuwbouw coördineren terwijl het leven bij Jeugdhulp Zonnewende zijn gang gaat”

Zonnewende is erkend om 44 kinderen en jongeren van 3 tot 20 jaar te begeleiden. Er ligt een budget van 6,8 miljoen euro klaar om een nieuwbouw te realiseren op de huidige site in Veurne. Tijdens de werken, die een jaar zullen duren, kunnen de gebruikers op de site blijven. Er komen eerst vier nieuwe gebouwen vooraleer de oude paviljoenen tegen de vlakte gaan. De plannen liggen dus op tafel maar de nieuwe directeur Roel Lepoutre zal het project wel in goede banen moeten leiden. “Meteen een grote uitdaging”, lacht hij. “Deze sector is voortdurend in ontwikkeling, ook dat is boeiend. En dan moeten we ook nog eens de bouwwerken in het oog houden. Het voordeel is dat we onze visie meteen kunnen integreren in de nieuwbouw.” Roel startte zijn loopbaan als maatschappelijk werker in de jeugdzorg. Hij was ook nog psychotherapeut en keert nu dus terug naar de jeugdhulp.