Nieuw afvalverzamelgebouw eind volgend jaar klaar op recyclagepark in Veurne

In afwachting van de nieuwe overslaghall die eind volgend jaar de deuren opent, zullen de vuilniswagens hun afval in een tijdelijk overslagstation achterlaten aan de kant van de Ondernemingenstraat. Dat afval wordt dagelijks naar de verbrandingsoven vervoerd. “Momenteel komen enkel restafval en afval van groente, fruit en de tuin terecht in de overslagplaats in Veurne”, vertelt Valentijn Despeghel, IVVO-voorzitter. “Daar wordt het verzameld en samengeperst vooraleer het naar de afvalverwerker gaat. We willen die ritten met 25.700 kilometer verminderen want dat zou een winst van 23 ton CO² opleveren. Hoe we dat zullen doen? In de toekomst verzamelen we in Veurne ook pmd, harde plastics, papier en karton en besparen we zo ritten. Op de overslaghal plaatsen we zonnepanelen en we recupereren zoveel mogelijk water. Tot slot komt er een tweede weegbrug zodat de verkeerscirculatie op het recyclagepark zal verbeteren.”