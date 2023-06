NET OPEN. Na de carwash opent familie Vansteenland haar nieuwe garage: “Voldoende ruimte voor auto’s én trucks”

Brand bij chipsfa­briek Pepsico: “Tempera­tuur in oven moet naar beneden”

Bij de fabriek van Pepsico in Veurne, bekend van chipsmerken als Lay’s en Doritos, is vrijdagmiddag brand ontstaan in een van de productielijnen. Die was snel onder controle, maar de brandweer is wel ter plaatse om alles af te koelen. Van zodra dat gebeurd is, kan het terrein weer vrijgegeven worden.