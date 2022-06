Net nu iedereen verkoeling zoekt is het zwembad van Veurne gesloten wegens personeelstekort

Wegens personeelstekort door ziekte en onvoldoende vervangingsmogelijkheden is het zwembad van Veurne onverwacht gesloten. Dat het net op zo'n warme dag voorvalt is ongelukkig, maar volgens schepen van Sport Pascal Sticker was er geen andere optie. “Het is heel uitzonderlijk dat het zwembad gesloten is. Er zijn enkele afwezigen door ziekte en verlof. Daardoor hadden we vandaag geen vervangingsmogelijkheid. Normaal gezien kunnen we ook nog rekenen op jobstudenten maar zij hebben examens. Voor zondag is er wel al vervanging geregeld. Het is vervelend, maar we hebben zo veel mogelijk mensen proberen te verwittigen via sociale media en aan de deur.”