Net nu de chrysanten in de grond gaan: “Maak geen putten op de begraafplaatsen”

Er worden volop chrysanten geplant op de begraafplaatsen maar in Veurne maak je daarvoor beter geen put in de grond. “Dat is verboden”, zegt Dequidt. “De schade aan het gazon is te aanzienlijk als iedereen putten begint te maken. Het is voor onze medewerkers van de Technische Dienst te arbeidsintensief om die allemaal te herstellen. We zullen de bezoekers niet beboeten die wel al een put hebben gegraven en we houden zeker geen heksenjacht.”