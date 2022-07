Na drie jaar nog eens Boetprocessie in Veurne: “We zoeken nog een ‘Adam en Eva’ en veel andere figuranten”

De Boetprocessie is al eeuwen een traditie in Veurne maar het kon drie jaar niet doorgaan door de strenge coronamaatregelen. Dit jaar knoopt de Sodaliteit opnieuw met zijn gewoonte aan. “We zoeken nog engelen, hofjongens voor bij de Drie Koningen, meisjes voor bij Pilatus en een jong koppel dat Adam en Eva wil vertolken. Ook bordjesdragers zijn meer dan welkom. Boetelingen, al dan niet met kruis, registreren zich niet vooraf. Het valt dus nog af te wachten hoeveel er zullen afkomen want het is op 31 juli net een wisseldag van toeristen die vertrekken en aankomen. In elk geval zijn we opgelucht dat we de Boetprocessie opnieuw op de kalender kunnen zetten. We hebben opmerkelijk minder deelnemers maar dat vormt voorlopig geen probleem. Zo zetten we bij de lichtere karren slechts twee personen om te trekken terwijl er dat voordien misschien vier waren.”

Volledig scherm Gilbert Vanlerberghe, coördinator van de Boetprocessie © GUS

Eén van de karren is ‘Het Laatste Avondmaal’ al decennia voortgetrokken door de broers Debruyne. Enkel Paul woont nog in Veurne. Zijn broers Frans (80) uit De Panne, Ignace (73) uit Izegem en Geert (70) uit Destelbergen tekenen opnieuw present. Broer Stefaan (79) uit Tielt heeft afgehaakt. “Frans is de aanstoker”, lacht Paul. “Hij zat destijds op een terrasje toen zijn oom uit Roesbrugge hem optrommelde om mee te stappen in de processie omdat ze deelnemers te kort hadden. Wij stapten wel al eens mee als kind maar toen Frans er opnieuw een jaarlijkse gewoonte van maakte, deden wij mee. Ik denk dat ik al ongeveer 40 processies heb meegedaan.”

Volledig scherm Paul Debruyne uit Veurne is de tel intussen kwijtgeraakt maar stapt al zeker 40 jaar mee in de Boetprocessie © GUS

En telkens vind je de broers Debruyne voor dezelfde kar. “Het is een gewoonte. We doen dat anoniem en blootvoets zoals het hoort bij boete doen. Zwaar is het trekken van Het Laatste Avondmaal niet en ook sturen lukt goed. De hitte kan wel stokken in de wielen steken maar dan proberen we zoveel mogelijk op de witte wegmarkeringen te wandelen, dat is frisser.” Paul doet vooral mee om de traditie in stand te houden. “Het is een moment waarop we telkens veel oud-Veurnaars zien. Ik merk dat de belangstelling jaar na jaar vermindert. Misschien moet de organisatie erover nadenken om het om de zoveel jaar te organiseren.”

De Boetprocessie vertrekt op 31 juli om 15.30 uur aan de Sint-Walburgakerk. De deelnemers stappen een parcours van 3 kilometer door de binnenstad. Wie nog wilt deelnemen aan de processie kan zich inschrijven via info@boetprocessie.be. Meer informatie vind je op www.boetprocessie.be.

