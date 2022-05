Mohsen Zagheden ruilt respijthuis Villa Rozerood in voor wzc in Bulskamp: “Het verschil maken in het leven van ouderen en hun familie”

Mohsen woont dan wel in Ieper, hij is ook zot van de zee als fervent watersporter. Hij voelde zich dan ook zeven jaar in topvorm als directeur van Villa Rozerood in De Panne. “Het is echter tijd voor een nieuwe uitdaging. De huidig directeur van Sint-Anna keert terug naar het ziekenhuis waar ze vroeger werkzaam was. Die functie interesseert me sterk omdat je er het verschil kan maken in het leven van de bewoners en hun naasten”, schetst Mohsen. Daniëlle Huse blijft tot eind dit jaar al zeker waarnemend directeur. Ze zal dat combineren met haar huidige job als psycholoog. “Ik nam in 2015 de directeursfunctie van haar over dus ze heeft zeker voldoende ervaring”, besluit Mohsen. “Ik zal nog vaak terugdenken aan mijn tijd in Villa Rozerood maar ik kijk even hard uit naar mijn nieuwe uitdaging.”