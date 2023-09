“Moet je in mijn achterste zitten misschien”: twintiger laat broek zaken bij politiecontrole en riskeert celstraf

Een ritje maken in een avontuur­lij­ke Defender of een nostalgi­sche oldtimer

Is het altijd al een droom geweest om met een Defender over een zanderig parcours te ploeteren of te genieten in een oldtimer? Dan moet je dit weekend naar het event De Panne 4 Cars, want daar komen die dromen uit. Ook kinderen zijn er meer dan welkom.