“Misschien niet de luidste maar wel de duidelijkste”: Joris Goens is voor tiende keer Belgisch kampioen belleman

Sinds dit jaar behoort Veurnaar Joris Goens tot het clubje van de gepensioneerden na een loopbaan in de keukenbouw. In 2005 kreeg hij van zijn thuisstad de titel van ‘belleman’. Jaar na jaar tref je hem verkleed als champetter op menig evenement in binnen- en zelfs buitenland. Dit weekend nam hij met succes deel aan het Belgisch kampioenschap in Baasrode. Hij haalde het met 93,16 procent nipt van Kurt De Smet uit Oudenaarde die zilver behaalde met 93,07 procent. “’t Was niet gemakkelijk maar mijn tiende Belgische titel is binnen. Ik won in het verleden ook al twee keer het Europese gildenkampioenschap en werd ooit tweede op het EK in Almelo.” Joris heeft dus een getrainde stem maar het komt vooral op techniek aan. “Ik ben aangesloten bij de toneelgilde Sint-Lutgardis en heb ook dictie gevolgd. Dat zorgt ervoor dat ik misschien niet altijd de luidste stem heb maar dat ik wel het best verstaanbaar ben vanop een afstand. Daarnaast maak ik mijn boodschappen ook luchtig. Het mooiste compliment kreeg ik het voorbije weekend van een kind dat naar me toekwam om te melden dat ik haar favoriet was. Als zelfs zij mijn teksten begrijpt dan zit het goed.”