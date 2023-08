Mildere straf voor voortvluchtige whiskydief die op lullige wijze werd geklist

50ste Vierdaagse zit op record­koers: “Het mooie weer zorgt voor veel dagin­schrij­vin­gen”

Het wandelevenement Vierdaagse van de IJzer van Defensie is deze morgen gestart in Oostduinkerke. De teller staat nu op een totaal van 9.248 deelnemers. “Nog een klein duwtje en we verpulveren het record van 11.000 stappers”, knipoogt directeur Jef Verstraete.