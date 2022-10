Maurice mocht nog eens trommelen op zijn 100ste verjaardag

Diksmuide Door afbraak van Boterhalle ziet bewoonster Mieke haar 100-jaar oude tuinmuur verdwijnen: “Hopelijk kunnen ze die heropbou­wen met dezelfde charme”

Deze week is de afbraak van de evenementenzaal Boterhalle op de Grote Markt in Diksmuide gestart. Met het verdwijnen van dat pand, dat dateert uit 1928, verdwijnt ook de even oude tuinmuur die eraan paalt. Bewoonster Mieke Van Eenoo is er niet over te spreken. “Het pand met een ziel is blijkbaar waardeloos geworden. De muur waar kleurrijke rozen steun vinden, dreigt te verdwijnen.” De eigenaar van het pand heeft zich er min of meer bij neergelegd maar hoopt dat de nieuwe muur hetzelfde cachet krijgt.

