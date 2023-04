Marcske van FC De Kampioenen komt naar de woensdagmarkt in Veurne: “Jong en oud snakken naar contact”

Update Peter C. (46), verdachte van verijdelde Miss Bel­gië-aan­slag, blijft dan toch nog wat langer in de cel

Peter C. (46), de verdachte in de zaak van de verijdelde aanslag op de Miss België-verkiezing, komt uiteindelijk toch niet vrij onder voorwaarden. Vanmorgen besliste de raadkamer in Brugge dat de man de cel mocht verlaten, als hij zich verplicht in de psychiatrie zou laten opnemen. Het parket tekent nu beroep aan tegen die beslissing. Daardoor moet hij nog even in de cel blijven.