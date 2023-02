Man (52) die wegvlucht van politiecontrole en bijna agenten aanrijdt, krijgt gunst van opschorting

Veurne Dronken vrouw (36) gooit slagersmes in buik van echtgenoot (55) en riskeert vier jaar cel: “Verwondin­gen waren potentieel dodelijk”

Een 36-jarige vrouw uit Veurne hangt vier jaar effectieve celstraf boven het hoofd nadat ze op Valentijnsdag vorig jaar haar eigen echtgenoot neerstak met een slagersmes. W.C. had op dat moment bijna 3 promille alcohol in het bloed en gooide diverse keren een mes naar haar man, tot één van de messen effectief in zijn buik belandde. “De verwondingen waren potentieel dodelijk”, sprak de procureur.

