Man (37) troggelt collega-jobstudente (19) geld af via Messenger: 3 maanden cel

De man leerde het meisje kennen tijdens een vakantiejob in een frituur in La Roche. Hij had toen de leiding over haar. Maar daar maakte hij misbruik van. Het slachtoffer, een 19-jarige vrouw uit de regio, hield nadien contact met K.V. De man kon haar met allerlei verhaaltjes overhalen om 50 euro over te schrijven. Hij zou het geld later terugbetalen. Maar telkens opnieuw beweerde K.V. dat hij het geld niet had ontvangen, waardoor de vrouw een nieuwe overschrijving deed. In totaal schreef ze op die manier 230 euro over naar de rekening van de Oost-Vlaming. Toen ze doorhad dat ze was opgelicht, diende de vrouw klacht in bij de politie. K.V. beloofde opnieuw alles terug te betalen, maar weer gebeurde dat niet. Voor zijn proces in de Veurnse rechtbank kwam hij niet opdagen. De rechter veroordeelde hem bij verstek tot 3 maanden cel en 400 euro boete.