Makeover Bulskampstraat start deze week: “Werken zullen tot 2024 duren”

“We maken van de Bulskampstraat een groene en veilige ader”, laat schepen Anne Dequidt (CD&V) weten. “De fietser krijgt meer ruimte en we werken de Nieuwpoorthoek uit als een toegangspoort tot het dorp met meer bomen. Een trajectcontrole moet de snelheid doen dalen. Naast een mooi wegdek werken we ook aan de waterkwaliteit. Door de riolen aan te koppelen op het net zal er geen afvalwater meer in de Bergengracht terechtkomen. De parkeerplaatsen ontharden we zodat het water meer in de grond kan dringen. Verder plannen we een deelfietsstation met een openbare fietspomp en laadpalen voor voertuigen.”

De schepen benadrukt nog dat Bulskamp de komende twee jaar bereikbaar blijft zowel via de Presende- als via de Bulskampstraat. De werken beginnen morgen 26 oktober in de Presendestraat. Daarna wordt er per straat opgeschoven. Concreet volgen eind november, na de werken van de nutsmaatschappijen in de Presendestraat, de riolerings- en wegeniswerken bij het kruispunt van de Boonakkerstraat met de Presendestraat. Behalve de beplanting moet de Presendestraat in mei volgend jaar afgewerkt zijn. Begin 2023 beginnen de nutsmaatschappijen in de Bulskampstraat. De ingrepen in de Pastorijweg vinden eveneens volgend voorjaar plaats. Het woonzorgcentrum Sint-Anna werkt aan extra parking langs de achterzijde en aan een beperkt groenproject aan de kant van de straat.