LEVENSVERHAAL. Wielertoerist en vader van twee zonen sterft tijdens beklimming van de Kemmelberg: “Een goedlachse optimist die alles kon, behalve stilzitten”

Diksmuide 946 bommen, granaten en andere munitie uit woning gehaald... maar oorlogsver­za­me­laar weet na 1,5 jaar nog steeds niet of hij ze mag houden

“Het duurt allemaal lang, maar ik heb liever dat ze een grondig onderzoek doen dan mijn collectie zomaar te vernietigen”, zegt Johan Jonckheere (67). Bijna duizend granaten, bommen, ontstekers en obussen haalde ontmijningsdienst DOVO in juni 2021 uit zijn woning in Vladslo bij Diksmuide. De kwestie kwam voor de rechtbank, maar sleept al bijna een jaar aan. En het einde is nog niet in zicht: dinsdag werd de zaak wéér uitgesteld.

24 januari