Leer een heerlijke confituurtaart maken onder begeleiding van een ervaren bakker

Boetproces­sie trekt opnieuw door centrum van Veurne: “Ik ben gelukkig dat de toekomst verzekerd is dankzij de vele nieuwe jonge figuranten”

Het is een eeuwenoude traditie: op de laatste zondag van juli trekt de Boetprocessie door de straten van Veurne. In 2020 en 2021 gooide de pandemie roet in het eten maar vandaag knoopte de Sodaliteit opnieuw met zijn gewoonte aan. Het hoogtepunt in de processie is de uitbeelding van het lijden en de dood van Christus in een tiental taferelen met oude beeldengroepen, die door boetelingen worden voortgetrokken. Velen onder hen doen dat trouwens blootvoets.

31 juli