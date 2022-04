Kust zkt zomerdokter: “In ruil verblijf je gratis in een vakantiehuis aan zee”

Kust, VeurneIn de zomer zijn er vijf keer meer mensen aan de kust en dat kunnen de huisartsen niet bolwerken. Daarom haalt de overkoepelende huisartsenkring alles uit de kast. Het zoekt naarstig naar een zomerdokter. Die moet enkel overdag werken, woont gratis in een gerenoveerd vakantieverblijf en geniet van leuke uitjes. “Stiekem hopen we dat die zomerarts het hier zo naar zijn zin heeft dat hij blijft”, zegt kringcoördinator Sofie Corteel.

Volledig scherm De huisartsenwachtpost bevindt zich in Veurne, rechtover AZ West © RV

De huisartsenkring IJzerstreek en Westkust overkoepelt De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Veurne, Alveringem en Lo-Reninge. De Panne bengelt met amper 6 huisartsen helemaal onderaan in verhouding met het aantal inwoners. Buurgemeenten Koksijde en Nieuwpoort doen het met 15 en 10 artsen beter. In Diksmuide en Middelkerke zijn er nog zestien. Veurne kampt met 8 dokters ook met een tekort. In Alveirngem en Lo-Reninge zijn er respectievelijk 4 en 2 aan de slag. En dat voor alles samen 100.000 inwoners. “In de zomer verblijven in die regio liefst een half miljoen mensen. Met amper 77 huisartsen, van wie een groot deel ook zelf vakantie neemt, kunnen we dat niet bolwerken”, laat Sofie weten.

Volledig scherm Kringcoördinator Sofie Corteel © RV

Daarom zoekt de huisartsenkring een zomerdokter. “We verwachten dat die persoon alle oproepen behandelt die op weekdagen tussen 9 en 18 uur binnenkomen. Dat kan in een volledig ingerichte praktijk in Veurne waar een onthaalmedewerker de telefoons beantwoordt en de arts administratief ondersteunt. Huisbezoeken zijn niet nodig. Er is één vrije namiddag voorzien tijdens de week”, laat de kringcoördinator weten. “In het weekend vallen we terug op onze vaste kern van huisartsen. Dat is één dokter en een reserve.”

Gratis verblijf aan zee en zoveel meer

Waarom zou je als huisarts moeten reageren op de vacature van zomerarts? “Om zelf te genieten van wat vakantie”, knipoogt Sofie. “De arts mag samen met zijn gezin en partner gratis in een gerenoveerd vakantiehuisje verblijven in Oostduinkerke. Bovendien bieden we een vrijetijdspakket aan met daarin onder andere een tribuneplaats voor de Boeteprocessie in Veurne, een ticket voor het bezoekerscentrum Vrij Vaderland en het zwembad in Veurne en een goodiebag boordevol bons.” De gemeenten die deel uitmaken van de huisartsenkring investeren er 20.000 euro in.

Volledig scherm In deze praktijk ga je als zomerdokter aan de slag © RV

Dat ze vooral in de regio IJzerstreek en Westkust met een tekort aan huisartsen kampen heeft onder meer te maken met die toeristische druk. “Het schrikt jonge artsen met kinderen af om net in vakantieperiodes veel patiënten over de vloer te krijgen”, weet Sofie. “Wanneer een huisarts stopt dan zouden we die moeten kunnen vervangen door anderhalve kracht. Dat komt omdat de work-life balance nu veel belangrijker is dan vroeger. Het huisartsentekort zal nog niet meteen van de baan zijn want onze regio telt heel wat zestigplussers onder de artsen. Met ons project zomerdokter en ook summerdoc in De Panne hopen we nieuwe krachten over de streep te kunnen trekken.”

In De Panne, waar ze een nijpend tekort hebben, lanceerden ze eerder al de oproep naar een summerdoc. Daar is er één huisarts blijven pakken vorige zomer. Die start binnenkort haar vaste praktijk in de kustgemeente.

Wie interesse heeft, kan voor 15 mei mailen naar info@hijw.be. Zet in de mail jouw naam, contactgegevens, riziv-nummer en voorkeursperiode in juli en augustus. De arts krijgt zijn prestaties vergoed. Hoe meer patiënten, hoe meer loon hij krijgt.

Volledig scherm Het kabinet bevindt zich in Veurne. Een onthaalmedewerker helpt administratief © RV

