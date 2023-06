Kerngezonde Chelsea (17) onverwacht overleden: “Vrolijk meisje dat heel geliefd was”

In de nacht van zondag op maandag is Chelsea Biebuyck uit Veurne in haar slaap overleden aan hartfalen. Het meisje was kerngezond. Ze had wel tijdelijk knieproblemen waardoor ze de les via Bednet moest volgen. “Dit afscheid komt zo hard aan”, reageert adjunct-directeur Els Degraeve van VABI in Roeselare waar de Veurnse dierenzorg studeerde. “Chelsea was geliefd en stond met haar twee benen in het leven.”