Jonge fietsster (21) overleden na aanrijding op kruispunt waar ze voorrang had

Het ongeval gebeurde dinsdagavond omstreeks 19.30 uur. De vrouw was met haar fiets op de terugweg van haar vakantiejob. Op het kruispunt van de Langeleedstraat met de Koningstraat in Wulpen bij Koksijde liep het fout. De twintiger had voorrang van rechts, maar een aankomend voertuig merkte haar niet of te laat op, waarna het tot een zware aanrijding kwam. De fietsster kwam ten val en het was meteen duidelijk dat haar situatie ernstig was. De toegesnelde hulpdiensten dienden haar ter plaatse de eerste zorgen toe, waarop ze in zéér kritieke toestand werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar overleed ze woensdag aan haar verwondingen, zo bevestigen het parket en haar familie. De familie is vooralsnog te aangeslagen om te reageren op het overlijden.