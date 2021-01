‘Jonagoldman’ die Aldi-personeel uitschold dient klacht in voor schending van privacy

Veurne/Mechelen Bestelwa­gen brandt uit aan AZ West in Veurne, Mechelse bestuurder redt zichzelf

12 januari Langs de Iepersesteenweg in Veurne, vlak bij het AZ West, is dinsdag rond 10 uur een bestelwagen volledig uitgebrand. De bestuurder uit Mechelen was net aangekomen op zijn bestemming, toen zijn bestelwagen plots stil viel en de vlammen hoog uit de motorkap sloegen.