‘Jonagoldman’ die Aldi-personeel uitschold dient klacht in voor schending van privacy, Gegevensbeschermingsautoriteit geeft hem gelijk

VeurneDe man die in het Aldi-filiaal van Veurne het personeel uitschold omdat er geen jonagoldappelen meer beschikbaar waren, heeft bij de politie klacht ingediend wegens schending van de privacy. Dat bevestigt de lokale politie Spoorkin (Veurne, Alveringem, Lo-Reninge). De klant vindt het niet kunnen dat iemand hem stiekem heeft gefilmd en de beelden zonder zijn medeweten op het internet heeft gegooid. De Gegevensbeschermingsautoriteit geeft de man alvast gelijk. “Stiekem filmen is verboden.”

“Hoe kunnen de klanten nu weten dat er geen jonagolds zijn?” Vlaanderen maakte afgelopen weekend in een filmpje kennis met een uitzinnige klant in het Veurnse filiaal van supermarktketen Aldi. De man vond het niet kunnen dat er geen jonagoldappelen meer beschikbaar waren, sloeg aan het schelden tegen het personeel en veroorzaakte heel wat oproer.

Skater en fietser

De beelden, gemaakt met een smartphone door een andere klant, gingen viraal op sociale media en werden ook opgepikt op HLN.be. Inmiddels verschenen al tal van parodieën op het internet en zien andere winkels er een promocampagne in. Een waardige opvolger voor skater Franky uit Roeselare of de fietser op zijn speed pedelec in Rijkevorsel, lijkt het wel.

Proces-verbaal

Maar of stiekem beelden maken en die filmpjes met herkenbare gezichten op het internet gooien wel zo'n goed idee is, valt te betwijfelen. De gefilmde klant diende klacht in tegen onbekenden bij de politie wegens schending van zijn privacy. “Dat kunnen wij inderdaad bevestigen. Wij hebben zijn klacht genoteerd en een proces-verbaal opgesteld", zegt commissaris Jorik Debruyne. “Het pv is onderweg naar het parket. Wij wachten verdere onderzoeksinstructies af. Verder kunnen wij niets kwijt wegens - u raadt het - privacyredenen”, aldus de commissaris.

Gegevensbescheringautoriteit laat weinig twijfel bestaan

Volgens de privacycommissie, intussen omgedoopt tot de Gegevensbeschermingautoriteit (GBA), moet er weldegelijk toestemming om gefilmd te worden. “Om een foto of video van een persoon op te nemen moet de persoon hiervoor zijn of haar toestemming verlenen. Om de beelden verder te gebruiken, bijvoorbeeld door ze online te publiceren, moet de persoon hier ook voor toestemmen”, klinkt het in een reactie aan onze redactie. “Er bestaan wel uitzonderingen op die principes maar die lijken hier niet van toepassing.”

Stiekem filmen verboden

“We herinneren er ook graag aan dat een persoon stiekem filmen in principe verboden is. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming moet een persoon altijd worden geïnformeerd dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt. Het feit dat een persoon ermee instemt om gefotografeerd of gefilmd te worden, betekent niet automatisch dat hij of zij instemt met de publicatie of verspreiding van deze beelden. Deze twee toestemmingen staan los van elkaar en moeten daarom apart worden gevraagd”, voegt de GBA nog toe.

Bestraffing

Mocht het ooit tot identificatie van de filmer én een vervolging komen - wat niet zeker is - kan schending van de privacy boetes van 800 tot 800.000 euro opleveren op de rechtbank, naar gelang de ernst en de omvang van de inbreuk. Er kan ook afzonderlijk klacht worden ingediend bij de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Bekijk hier de integrale scheldtirade van de ‘jonagoldman’: